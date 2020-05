Slik spilles de første rundene i Eliteserien

16. juni er det endelig avspark i Eliteserien.

Lørdag offentliggjorde rettighetshaver Eurosport (Discovery) de tre første rundene. Det ble på forhånd snakket om at lagene skulle deles inn i geografiske grupper. Den løsningen er lagt bort, men det er likevel tatt hensyn til at lagene skal slippe lengre reiser de første rundene.

Norges Fotballforbunds konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, takker myndighetene for tilliten som er gitt med tanke på eliteseriestart.

– Seriestart i Eliteserien er ikke viktig bare for toppklubbene selv, men hele norsk fotball. Kortreiste kamper, primært ved bruk av buss, har vært et avgjørende premiss for oppsettet av de første serierundene for å holde smitterisikoen på et lavest mulig nivå, skriver Fisketjønn i en pressemelding.

Regjerende seriemester Molde tar for imot Rosenborg allerede 20. juni, i runde to.

Resten av serierundene blir klare etter Uefas styremøte 27. mai.

– Forhåpentligvis får vi da flere avklaringer rundt kvalik til E-cup og internasjonale datoer for landslag. Det har igjen betydning for hvor mange ledige datoer vi har til å avvikle nasjonale turneringer, sier Fisketjønn.

Runde 1

Tirsdag 16. juni:

Rosenborg - Kristiansund

Odd - Sandefjord

Viking - Bodø/Glimt

Stabæk - Mjøndalen

Aalesund - Molde

Sarpsborg 08 - Vålerenga

Onsdag 17. juni:

Start - Strømsgodset

Haugesund - Brann

Runde 2

Lørdag 20. juni:

Kristiansund - Aalesund

Molde - Rosenborg

Søndag 21. juni:

Vålerenga - Stabæk

Bodø/Glimt - Haugesund

Mjøndalen - Sarpsborg 08

Strømsgodset - Odd

Sandefjord - Start

Brann - Viking

Fredrik Hagen

Runde 3

Onsdag 24. juni:

Aalesund - Brann

Viking - Mjøndalen

Haugesund - Kristiansund

Stabæk - Sandefjord

Start - Molde

Odd - Vålerenga

Torsdag 25. juni:

Sarpsborg 08 - Strømsgodset

Rosenborg - Bodø/Glimt

Terje Pedersen

Kampene vises på strømmetjenesten Dplay, TVNorge og Eurosports kanaler.