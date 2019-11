Lars, 9 år, hadde fått bursdagsinvitasjon til Jarle i blokka ved siden av. Hyggelig nok, for han var en god kamerat.

Problemet var bare at invitasjonen handlet om lørdag klokken 16, og at to lørdager tidligere hadde jeg oppdaget min første store kjærlighet; Tippekampen og engelsk fotball.