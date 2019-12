Her får du alt du trenger å vite om Starts skjebnekamp. Se våre sendinger og følg kampen fra klokken 13.00.

Klokken 15.00 sparkes årets viktigste Start-kamp i gang. Alt står på spill når KFUM Oslo kommer på besøk. Vinner Start skal de spille to kamper mot et eliteserielag om plass i landets øverste divisjon. Blir det tap er sesongen over.