Ohi nominert som årets forbilde: - Fantastisk!

MFK-angriperen har markert seg positivt i flere situasjoner gjennom sesongen, både i media og internt i MFK. Han var MFKs valg da samtlige klubber nominerte en spiller i november.

Mediesjef Per Lianes leverte begrunnelsen på vegne av MFK. Der omtales spilleren som «et menneske med et stort hjerte som utviser fair play og er en aktiv stemme mot ufin oppførsel og urettferdighet». Klubben trekker fram Ohis positivitet, latter og smil uansett om det er ansatte, supportere eller andre mennesker han møter.