I mars ble det offentliggjort at Martin Ramsland var klar for Start. Sørlendingen har ikke spilt seriekamp for Sogndal siden han startet mot Nest Sotra 16. mai, og har ikke vært å se på banen i det hele tatt siden Sogndal ble slått ut av Brann i cupen 19. juni.

Mandag var det klart at Ramsland ikke blir brukt av Sogndal i deres tre siste kamper i juli, ogtirsdag var spissen på plass på Start-trening.