Topping i barne- og ungdomsfotball har vært et brennhet debatt i fotballmiljøet i Tromsø den siste tiden, etter at en forelder skrev et leserinnlegg om at barnet deres ikke fikk spilletid i Piteå Summer Games for et par uker siden.

Neste helg reiser tilsammen 10 aldersbestemte Tromsø-lag fra seks ulike klubber ned til Oslo for å spille Norway Cup på Ekebergsletta.