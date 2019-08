Forrige serierundes hjemmetap for HamKam ble en nedtur for Sandnes Ulf etter at laget hadde tatt seks poeng mot Ull/Kisa og Notodden før det.

På mange måter føyde resultatet seg inn i det mønsteret klubben har opplevd før: En god periode og økende selvtillit blir etterfulgt av et overraskende tap.