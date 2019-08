ROSENBORG – TROMSØ 5-2

LERKENDAL: Botheim ble den store snakkisen etter Rosenborgs 5-2-seier mot Tromsø. 19-åringen startet sin tredje seriekamp for året og scoret tre mål. Forrige gang spissen startet en seriekamp for RBK var for 91 dager siden. 11. mai mot Lillestrøm.