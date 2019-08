Gresk journalist: - Hvis Aris er seriøse, havner Molde i trøbbel

George Strantzalis følger Aris tett for avisa Metrosport og radiostasjonen Metropolis 95.5FM. Han tror den greske klubben kan by Molde opp til dans.

– Kampen mot Molde blir vanskelig, Aris vet de møter et kjapt lag og vil bruke mye krefter på å holde nullen. Treneren kommer mest sannsynlig til å spille 4-3-3 for å gjøre forsvaret sterkere, med tre i midten av banen. Aris respekterer Molde, men er ikke redde for de. De har masse erfaring med kamper som denne og hvis Aris er seriøse på Aker stadion, så havner Molde i trøbbel, sier Strantzalis til Romsdals Budstikke.