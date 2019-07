Mikael Ugland har bare fått to innhopp for Start så langt denne våren. I sommer var han en del av Norges G19-lag i EM, hvor juniorene ble slått ut i gruppespillet etter to uavgjort og ett tap.

Kontrakten til midtbanespilleren går ut 7. september, og før EM sa 19-åringen følgende til Fædrelandsvennen.