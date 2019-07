Med én perlescoring, to målgivende og en hårfin offside unna et fjerde målpoeng i en og samme kamp, ble 5-1-seieren over Viking en praktkamp fra høyrebackens side. For andre gang i Hedenstads to og et halvt år lange RBK-karriere, ble han belønnet med en bunnsolid åtter på Adresseavisens børs.

– Det var en bra prestasjon, det var det. Jeg føler det har vært en stigning over en liten periode, sier Hedenstad etter mandagens trening.