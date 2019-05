Ekspert mener Christensen bør bli i Start. Selv er stortalentet kryptisk om fremtiden.

LODZ, POLEN: Mandag møter Norge New Zealand i gruppespillets andre kamp i U20-VM. Der bør det bli poeng om Norge skal ha håp om å komme seg videre fra gruppespillet.

Starts stortalent Tobias Christensen er en av spillerne som håper å få tillit. Denne sesongen har 19-åringen tre scoringer og to målgivende for Start i 1. divisjon.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er full av lovord om stortalentet.

– Tobias Christensen har vært bra for Start denne sesongen. På det beste har han et venstreben og spilleforståelse som er på et veldig høyt nivå, sier Mathisen, som selv hadde et fryktet venstreben i sin tid.

Kontrakten med klubben går ut neste sommer, og stortalentet er ønsket videre i klubben.

– Det er et ønske fra oss å beholde både Tobias og de andre lokale ungguttene våre. I tilfellet Tobias har vi hatt dialog en lang stund, og han vet hva vi ønsker. Vi vil at våre største og lokale talenter skal bli i Start lengst mulig, sa sportslig leder Tor-Kristian Karlsen til Fædrelandsvennen tidligere denne måneden.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Vil ha fokus på fotballen

Christensen selv har ennå ikke ønsket å sette penn til papir og skrive under ny kontrakt med klubben.

– Alle har en drøm om å spille i utlandet, fortalte han før avreise til U20-VM i Polen.

Godt på plass i VM-byen Lodz, og etter å ha spilt snaue halvtimen mot Uruguay i åpningskampen, er unggutten kortfattet når han får spørsmål om hvorfor han ikke har skrevet ny kontrakt med Start.

– Grunnen til det er at jeg har fokus på det jeg skal akkurat nå. Og det er å spille god fotball her. Det er det korte og greie svaret.

Han synes selv at det gikk «greit» i åpningskampen, og beskriver opplevelsen av å være i et U20-VM som lærerikt.

– Nivået er høyt. Det er klart at man utvikler seg mye når man spiller mot de beste i verden på sin egen alder. Da får du erfaringer som du ikke får i 1. divisjon. Det er erfaringer som jeg i hvert fall har opplevd som utrolig viktige og positive. Å møte de beste spillerne i verden på vår alder er enormt lærerikt.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Mener talentet bør bli i Start

Med innhoppet mot Uruguay rundet Christensen 30 landskamper på aldersbestemt nivå. På tross av at han er ett år yngre enn de fleste i Pål Arne «Paco» Johansens VM-tropp, er han med det en av de mest erfarne spillerne.

TV2-ekspert Mathisen tror Christensen har meget gode forutsetninger for å i fremtiden spille for en større klubb enn Start. Men han mener også at det smarteste valget per nå, er å bli værende på Sørlandet.

– Hvis han har fokus og motivasjonen og gjør ting riktig, så spiller han i en større klubb enn Start de neste årene. Han er en spiller som er ønsket videre i Start, og det tror jeg er smart for han også, sier han.

Mathisen peker på at Christensen enda har til gode å vise seg ordentlig frem i Eliteserien. På 26 opptredener i fjorårssesongen, hvor Start rykket ned fra toppdivisjonen, ble det kun ett mål og tre målgivende for Christensen.

– Men det blir spennende å se han i dette mesterskapet, poengterer han.