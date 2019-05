– Vi slapp oss litt ned, men måten vi kom tilbake på og vant var helt enorm. Det hadde vi ikke gjort for et halvt år siden. Det viser en enorm karakter. Vi viser at vi begynner å bli et bedre vinnerlag, sier Tobias Christensen.

Etter tre seire er stemningen god på Sparebanken Sør Arena. Seieren mot Jerv satt langt inne, men noen minutter før slutt satte Aron Sigurdarson inn målet som gjorde at Start kunne gå med hodet hevet i 17. mai-toget.