Ingenting står i veien for vinden i Vadsø. Nådeløst henter den fart i Barentshavet, og kaster seg inn over den 170 år gamle byen. Selv om det på kalenderen skulle vært vår er ikke det følelsen det kjennes på.

– Skal vi gå inn i bilen, det blåser som et helvete. Man blir aldri helt vant til det der, sier Morten Gamst Pedersen i det vi har tatt noen bilder på grusbanen der han spilte sine første kamper for Norild for over 20 år siden.