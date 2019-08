Han er i samtaler med Brann

Moberg har i år startet ni kamper på midtbanen for sensasjonslaget Bodø/Glimt. Den tidligere Åsane-strategen kan benyttes både som anker og indreløper, og regnes som luftsterk og svært utholdende. Høyden på 190 cm gjør at han på mange måter kan minne om Kristoffer Barmen.

Spilleren er kontraktløs etter sesongen, og er nå aktuell for å fortsette karrieren i Brann. BT kjenner nemlig til at Moberg onsdag besøkte Brann og hadde samtaler med klubben. Lars Arne Nilsen skal være svært interessert i å sikre seg osingen som et alternativ på midtbanen.