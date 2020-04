Spansk storavis: Dersom stjernen går, spiller Ødegaard for Real Madrid neste sesong

Ødegaard er i utgangspunktet lånt ut fra Real Madrid til Real Sociedad også ut neste sesong. 21-åringen hadde før koronakrisen brøt ut nesten unnagjort sin første sesong som La Liga-spiller, etter å ha tidligere vært lånt ut til de nederlandske klubbene Heerenveen og Vitesse.

Den norske landslagsspilleren har gjort sin første sesong på spansk toppnivå. Ødegaards giftige stikkere, spilleforståelse og offensive bidrag har ført til mye ros. Han ble blant annet kåret til månedens spiller i september.

Nylig ble han også tatt med på årets lag av det profilerte sportsnettstedet The Athletic. Midtbanespilleren roses for «den imponerende måten han har ledet et ungt Real Sociedad-lag».

Heiko Junge

Hva skjer med Modric?

Ødegaard og Sociedads gode sesong har så langt ført dem til fjerdeplass på tabellen. Det betyr at de ligger an til spill i Champions League neste sesong. Spørsmålet er om ligaen kan spilles ferdig.

Det er imidlertid ikke sikkert at nordmannen blir å se i den hviteblå drakten i en eventuell Champions League-deltagelse. Den spanske storavisen Marca stiller nemlig følgende spørsmål på sin forside fredag:

«Ødegaard eller Modric?»

Marca hevder nemlig at Ødegaard kan bli kalt «hjem» til Real Madrid i sommer, men kun dersom Luka Modric bestemmer seg for å reise. Kroaten har hatt en enormt god karriere på Santiago Bernabéu. 34-åringen har siden 2012 vært en svært viktig bidragsyter til at det blant annet er blitt vunnet fire Champions League-titler.

I sommer er det kun ett år til hans nåværende kontrakt utløper. Marca hevder at flere klubber er interesserte i å hente ham.

Supporterleder: – Forståelig

Lederen i Real Madrids norske supporterklubb, Ruben Skjerping, mener det gir mening for klubben å gi slipp på Ballon d’Or-vinneren fra 2018.

Kontrakten hans ville egentlig gått ut om han ikke hadde vunnet utmerkelsen og dermed fått ett års kontraktsbetinget forlengelse.

– Det hadde vært veldig forståelig om han dro, og Real Madrid har en litt uggen uvane med ikke å ta godt farvel med legendene sine. Modric er en stor supporterfavoritt, men jeg tror alle innser at han er forbi sine beste dager, sier Skjerping om kroaten som blir 35 i september.

Supporterlederen tror likevel det er vel så sannsynlig at både Modric og Ødegaard blir værende der de er i én sesong til.

– Det ser ut som Modric har lyst til å bli værende, samtidig som Ødegaard hinter til at han vil ta én sesong til i Sociedad, sier Skjerping.

Personlig mener han Ødegaard gjør lurt i å returnere allerede i sommer.

– Jeg tror ikke han vil få en bedre mulighet til å spille seg inn enn han får til høsten. De er ganske tynne sentralt på midten, og Ødegaard hadde passet bra inn der, sier han.

Øyvind Ganesh Eknes, TV 2

Avhenger av Ødegaard

TV 2s Mina Finstad Berg tror de aller fleste, også i Real Madrid, har latt seg overraske over hvor raskt Ødegaard har funnet seg til rette i La Liga og Real Sociedad.

Hvorvidt det fører ham tilbake til Madrid allerede i sommer, avhenger sannsynligvis av hva som skjer med Modric, tror hun.

– Det ser ut som Modric kanskje er litt på hell, så da blir problemstillingen mer aktuell også.

Til syvende og sist tror hun det hele kommer an på hva Ødegaard selv ønsker.

– Det virker som de har en ganske åpen dialog med Ødegaard på dette, og at de lar ham ta beslutningene selv. Målet hans er å spille for Real Madrid, men han har tatt kloke valg på veien.