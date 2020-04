Engelsk fotballstjerne i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest

Den 29-årige engelske landslagsbacken har beklaget sin oppførsel og gjentatt oppfordringen om å «bli hjemme og vær trygg».

Hans arbeidsgiver sier i en uttalelse at Walker med sin oppførsel har begått et klart brudd på sitt ansvar som rollemodell, og Manchester City gjør det klart at det vil bli innledet disiplinærsak mot ham.

– Klubben er klar over et oppslag i en tabloidavis om privatlivet til Kyle Walker og brudd på britiske koronavirustiltak og reglene for sosial distanse, står det i uttalelsen.

– Fotballspillere er globale rollemodeller, og våre spillere og ansatte har støttet den utrolige innsatsen til helsevesenet (NHS) og andre i kampen mot covid-19-sykdommen. Kyles atferd i denne saken er direkte i strid med dette forsettet.

Det var tabloidavisen The Sun som skrev at Walker og en venn betalte om lag 28.000 kroner til to eskortepiker for å delta på en sexfest i hans leilighet. Dagen etter festen oppfordret Walker i en melding på sosiale medier alle til å følge myndighetenes virusregler.

– Jeg vil nytte denne anledningen til å be offentlig om unnskyldning for valgene jeg gjorde sist uke, sier Walker i en uttalelse til The Sun.

– Jeg forstår at min jobb som profesjonell fotballspiller medfører ansvar som rollemodell. Derfor vil jeg beklage overfor min familie, venner, klubben, tilhengerne og folk flest for å ha sviktet dem. Min oppførsel var stikk motsatt av det jeg burde har gjort i situasjonen vi er oppe i.

