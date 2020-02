Molde Fotballklubb skal spille fem treningskamper i Marbella i februar og mars. Alle sendes direkte på Rbnett.

– Jeg er glad for at vi kan tilby disse kampene til abonnentene våre. Alle som er fotballinteressert kan følge MFK på Rbnett helt fram mot seriestart. Det spilles fem kamper på de to treningsleirene. Flere av dem går mot attraktive russiske motstandere, og det blir blant annet gjensyn med tidligere MFK-spiller Mathias Normann på Rostov, sier redaktør Ole Bjørner Loe Welde.