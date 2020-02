Her informerer TV 2-sjefen de ansatte. På skjermen sto det et klart budskap.

– Det var ikke en veldig hyggelig nyhet å komme på jobb til, begynner verneombud John Erik Aasen i TV 2 Sporten.

Han visste allerede onsdag kveld at TV 2 mister Premier League-rettighetene til Nordic Entertainment Group (Nent) fra sesongen 2022–23, og tenkte umiddelbart på de ansatte i redaksjonen.

– Man vet jo ikke hvordan folk reagerer, sier Aasen, som kom tidlig på jobb for å være til stede for sportsjournalistene.

Etter det BT erfarer, er det i TV 2s bergensredaksjon cirka 15 årsverk som er dedikert satsingen på Premier League. Hva som skjer med disse stillingene vil trolig ikke bli avgjort før om to og et halvt år, når rettighetene til Premier League forsvinner.

– Det blir selvsagt litt galgenhumor

Bergens Tidende har snakket med flere ansatte i TV 2 Sporten etter at nyheten ble sluppet.

De sier blant annet at stemningen var nedtrykt etter at beskjeden kom, men at folk er innstilt på å ta fatt på de arbeidsoppgavene som kommer.

– Det er selvsagt litt galgenhumor og overlevingsmanøvere for å komme seg forbi den triste nyheten. Men nå ser folk fremover, da er det flere rettigheter vi kan få, sier Aasen.

Ifølge Aasen kom ikke nyheten som noe sjokk, fordi de ansatte var forberedt på at rettighetene skulle forhandles.

– Vi startet året med å få beskjed om at Premier League-rettighetene skulle forhandles om. Men det ble en rettighetskamp tidligere enn vi trodde, sier han.

TV 2 skal ikke ha ventet rettighetsforhandlinger før 2021, ifølge Aasen.

Han forteller videre at noen har vært negative siden beskjeden kom tidlig i januar, mens andre har sagt at «dette fikser vi».

Eliteserien og La Liga

Flere av BTs kilder nevner Eliteserien som et alternativ til Premier League, i tillegg til spanske La Liga, tyske Bundesliga, Tour de France og håndballmesterskap.

– Det kan vi ha tanker om, men vi må finne det innholdet til riktig pris. Det blir egentlig bare spekulasjoner. Vi kan drømme om mye, men hvis vi ikke har sterke nok bud, så får vi det ikke, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 Sporten om fremtidsplanene.

Etter det BT kjenner til, frykter ikke de ansatte for jobbene sine. De tror det finnes andre muligheter med nye rettighetsavtaler.

Klubbleder Henrikke Helland er heller ikke så bekymret.

– Vi har mange rettigheter løpende parallelt, så vi anser ikke dette som en trussel i forhold til nedbemanning, sier hun.

Men verneombud Aasen sier at det likevel er noe spesielt med Premier League-avtalen:

– Det er selvsagt trist og fælt å miste en så deilig rettighet som Premier League, sier han, og legger til at det kjenner også flere av kollegene på.

Sandnes: – Offisiell sørgedag i TV 2

På et allmøte klokken 09.00 torsdag morgen informerte TV 2s sjefredaktør, Olav Sandnes, om Premier League-avtalen, hva som skjer videre og tok imot spørsmål fra de ansatte.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, var også til stede på møtet.

– Jeg synes folk tok det med fatning. De fleste som jobber her har vært med på spektakulære oppturer og brutale nedturer. På den måten er de mer forberedt på slike nyheter, sier han.

Og legger til:

– Men de er naturligvis skuffet.

Det samme inntrykket sitter også sjefredaktør Olav Sandnes igjen med etter møtet.

– I dag er det offisiell sørgedag i TV 2, sier Sandnes.

Sandnes måtte svare på hvorfor det ikke gikk veien, hva som er ambisjonene videre, og om ledelsen har tro på at TV 2 kan ha en sterk sportssatsing uten Premier League, ifølge Hagen.

– Og mange signaliserte at de har tenkt til å gi jernet videre, legger sportsredaktøren til.