Maskerte supportere med pyroaksjon på Ullevaal

Saken oppdateres.

I sosiale medier har det lenge vært annonsert at norske fotballsupportere ville aksjonere med bluss på Ullevaal.

I det kampen mellom Norge og Færøyene startet var det flere supportere fordekt av et rødt banner som startet å rope «Hater NFF». Da banneret ble dratt ned, antente flere maskerte personer bluss.

Barn måtte flytte seg

Aftenposten er kjent med at flere barn måtte flytte seg i røykskyen som oppsto.

Etter at blussene var brent ut, forlot personene som antente dem stadion.

«Taler vel for seg selv», skriver konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn på SMS til Aftenposten. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentar om pyroaksjonen på Ullevaal.

I UEFA-turneringer, som EM-kvalifiseringen er, er all bruk av pyroteknikk forbudt. Derfor vil NFF høyst sannsynlig få en bot fra UEFA på grunn av pyroteknikken på Ullevaal.

Hett tema

Bruk av pyro har vært et hett tema i norsk fotball de siste ukene. I flere norske supporterklubber er man av oppfatningen om at regleverket for bruk av pyroteknikk på norske fotballstadioner bør mykes opp.

De er også av oppfatningen om at NFF ikke har et ønske om å høre på dem. Tidligere denne uken startet derimot de første møtene mellom forbundet og supporterne om hvordan temaet skal håndteres fremover.

På bakgrunn av det både NFF og Norsk Supporterallianse omtalte som en god start på dialogen, fryktet ikke forbundet at en pyroaksjon skulle forekomme under landskampen.