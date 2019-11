Molde-veteranen står uten kontrakt. Her er de tre alternativene neste år.

Søndag ble svensken seriemester for fjerde gang med MFK. Han har spilt sju kamper fra start og blitt byttet inn elleve ganger. Fasiten viser to scoringer og to målgivende.

– Kontrakten min går ut, men egentlig har jeg lyst til å spille ett år til. Jeg kjenner meg såpass frisk og fin at jeg vil det uansett om jeg får spille mye eller lite. Jeg har vært bra på trening og synes jeg har gjort noen ok kamper i det siste, til tross for at jeg ikke har spilt regelmessig. Med mer spilletid ville formen vært enda bedre, sier Moström til Rbnett.