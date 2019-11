Stavanger vil «knuse» Bergen - kan sette ny rekord

Markedssjef Kjartan Salvesen i Viking Fotball opplyser at forhåndssalget hadde passert 5000 billetter fredag ettermiddag. Kampen spilles 8. november.

– Det er ingen tvil om at Stavanger har lyst på disse landskampene, sier Salvesen.

Norges privatlandskamp mot England på Brann stadion i september i år ble en folkefest. Til sammen 10.830 tilskuere møtte opp da de engelske kvinnene ble slått 2–1.

Øker fokuset på kvinnefotballen

Nå drømmer Kjartan Salvesen om at rogalendingene skal være enda bedre.

– Vi skal selvfølgelig knuse Brann og Bergen, sånn som jeg alltid har lyst til å gjøre. Det er vi glade i, og det er noe som ligger i DNA-et vårt, sier han humoristisk.

Camilla Schutz, leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann, ler når hun hører uttalelsen til Salvesen i Viking.

På én måte håper hun kollegaen får rett.

– Det er utrolig viktig med mange tilskuere, noe som øker fokuset på kvinnefotballen. Men samtidig så vet jeg at bergenserne mobiliserer når de kan, og jeg er spent på om de er like flinke til det i Stavanger, sier Schutz.

Kun én kvinnefotballkamp har hatt flere tilskuere enn Norge – England i høst. Sommeren 2000 møtte hele 15.762 tilskuere opp da Norge spilte mot USA i en privatlandskamp på Ullevaal stadion.

Fakta: Mest sette kvinnefotballkamper i Norge: 2000: Norge – USA på Ullevaal stadion. 15.762 tilskuere. Privatlandskamp. 2019: Norge – England på Brann stadion. 10.830 tilskuere. Privatlandskamp. 2006: Røa – Asker på Bislett stadion. 8856 tilskuere. Cupfinale. 2007: Asker – Kolbotn på Bislett stadion. 8523 tilskuere. Cupfinale. 1987: Norge – Sverige på Ullevaal stadion. 8408 tilskuere. EM-finale. 1997: Norge – Tyskland på Melløs stadion. 7666 tilskuere. EM-kamp. 2011: Røa – Stabæk i Telenor Arena. 7648 tilskuere. Cupfinale. 2019: Vålerenga – Manchester United på Ullevaal stadion. 7124 tilskuere. Privatkamp. 2005: Asker – Team Strømmen på Ullevaal stadion. 7050 tilskuere. Cupfinale. 2004: Asker – Røa på Ullevaal stadion. 7023 tilskuere. Cupfinale.

Engasjerer mange

Nå satser Kjartan Salvesen på at Stavanger-publikummet kjenner sin besøkelsestid i EM-kvalifiseringskampen neste uke. Det blir iallfall mange fotballag over hele fylket på tribunen mot Nord-Irland.

– Vi bruker hele nettverket vårt. Vi har vært i kontakt med alle nærliggende klubber, og vi samarbeider med kretsen. I tillegg har har mange av våre samarbeidspartnere engasjert seg sterkt, sier Salvesen og fortsetter:

– Vi har lyst til å vise for Norge at dette er det beste stadionet å arrangere kvinnelandskamper på. Det blir tøft å slå Bergen, men jeg er uansett helt sikker på at det blir utrolig bra ramme rundt kampen. Det skal vi sørge for.

Camilla Schutz i Brann forteller at det var bare positive sider ved å arrangere landskamp. Hun nevner blant annet at de i fellesskap med Norges Fotballforbund og Hordaland fotballkrets jobbet mot et felles mål.

– Det ble skapt en fantastisk ramme rundt kampen. Jeg håper vi får mulighet til å arrangere landskamp ved en senere anledning også, sier Schutz.

– Utrolig bra ramme

I juni i fjor ble kvinnekampen mellom Norge og Irland spilt på SR-Bank Arena. Totalt 3609 tilskuere møtte opp den gang.

Rekorden i en kvalifiseringskamp i landet er på 5134 tilskuere. Den kan bli slått når landslaget spiller i Stavanger neste uke. Den stående rekorden ble satt da Norge møtte Nederland i en avgjørende VM-kvalifiseringskamp på Intility Arena i Oslo i fjor høst.

Norge har vunnet de tre første EM-kvalifiseringskampene, og står med 26-1 i målforskjell før kampen i Stavanger.