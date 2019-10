Bøe-bloggen: «Derfor tåler jeg noen kamper under pari»

Da er det bare å gratulere André Danielsen med hele 551 kamper for sitt Viking. En noe slukøret Danielsen viste klart at han ikke var fornøyd i intervjuet like etter kampen. Det hadde han heller ingen grunn til. Det ble ikke den jubelkampen han hadde fortjent.

Danielsen er en av de absolutt siste store klubbspillerne her i landet. Han har stått last og brast med Viking og fortjener kun hyllest. Da glemmer vi kampen spilt og tar bølgen for at Danielsen deler førsteplassen med en annen klubblegende, Svein Kvia. Uten noen som helst forringelse for sistnevntes prestasjoner, så var det mer klippekort i 70-årene.