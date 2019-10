Starts håp om direkte opprykk så å si ute Sandefjord-seier

Ull/Kisa – Sandefjord 0–2

Begge lag gikk målløse av banen etter første omgang.

Åtte minutter etter pause ble Lars Mogstad Ranger (Ull/Kisa) sendt i garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort, og Erik Mjelde sendte SF i føringen like etterpå. Pontus Engblom scoret 2-0-målet for Sandefjord etter 68 minutter. 28-åringen har scoret 19 mål denne sesongen.

Dermem ligger Sandefjord på den siste direkte opprykksplassen til Eliteserien, med 62 poeng – seks foran Start. Sistnevnte tapte som kjent mot AaFK lørdag. Med to kamper igjen er det altså kun syltynn teori som kan redde direkte opprykk for Start. Sandefjord må tape sine to siste kamper, samtidig som Start må vinne begge og ta igjen Sandefjord målforskjell. Sandefjord har for øyeblikket 24 plussmål, Start 20.

Mye tyder altså på at Start må ut i kvalifisering om opprykk. Kvalikplassene innehas for øyeblikket av nettopp Start, Nest-Sotra, Kongsvinger og KFUM Oslo.

2. november skal Ull/Kisa møte Start, og Sandefjord møter Jerv.