På den frivillige morgentreningen på et av Norges mestvinnende toppserielag Røa, diskuteres det flittig. Spillerne er engasjert når det gjelder temaet om kvinner skal ha like mye i grunnlønn som herrene på landslaget.

Debatten går ikke bare her i landet, men i flere nasjoner. Så sent som onsdag fortalte svenske Jimmy Durmaz i Aftonbladet at han ga sin bonus fra EM-kvalifiseringen til kvinnelandslaget. Han mente det er så viktig å støtte opp om dem.

Også i Norge har landslagsspillerne på herresiden bidratt overfor sine kolleger som nå er i VM i Frankrike. Derfor reagerte Siri Nordby (41), tidligere landslagsspiller og nå styremedlem i Røa, kraftig på uttalelser fra Jahn Ivar «Mini» Jakobsen om at det er herrene som bringer inn markedsverdier og derfor bør ha bedre betalt enn kvinnene på landslaget.

– Ja, det stemmer at deres markedsverdi, antall tilskuere og omtale er større. Mye større. Selv ikke når det gjelder kvalifiseringen til, eller medaljefangsten i mesterskap er det likt. Det er ikke i nærheten av å være jevnt engang, sier hun, før hun trekker frem esset fra ermet: – 22 medaljer mot tre. I kvinnenes favør.

Hvorfor skal det være likelønn? Er jo et hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene?😳 — Mini (@minilikeblid) June 4, 2019

Vet hva hun snakker om

For det er kvinnene som siden herrelandslagets overraskende OL-bronse i 1936 har dratt inn flest medaljer, aldersbestemte landslag inkludert.

Nordby har med sine 44 landskamper vært i landslagssystemet, men representert Norge uten det store økonomiske utbyttet. Hun utdannet seg underveis og var i jobb på slutten av karrieren. Da Nordby la opp i 2012, hadde hun fast jobb.

Skole eller deltidsjobb er vanlig for de fleste av Norges beste spillere her hjemme. Klubbene økonomi er begrenset og er avhengig av flere samarbeidspartnere for å bedre rammebetingelser og vilkår.

Fakta: Røas kvinnekamp Røa har flere jenter enn gutter i ungdomsfotballen. A-laget for kvinner er mest profilert med sine fem serie- og fem cupmesterskap. Klubben jobber for å få gode betingelser for hardtsatsende spillere. Har med Vilde Gullhaug Birkeli og Ragne Hagen Svastuen på J 19-landslaget. Har fem spillere på U 23-landslaget: Synne Kinden Jensen, Kristine Bjørdal Leine, Rebecka Holum, Frida Berg Lyshoel og Katrine Winnem Jørgensen. Kinden Jensen har vært proff i Wolfsburg og var med under VM-kvaliken i fjor. Leine var aktuell for uttak til A-landslagstroppen. X

Fotballforbundet er et forbilde

Nordby kan ikke forstå at noen kan surmule over at kvinnelandslaget fikk 600.000 kroner fra Norges Fotballforbund, «tatt» av herrenes pott.

– Det er midler som bidrar til likeverd og likestilling i en idrett der det er skjevfordeling. Det skal ikke være forskjell mellom kjønnene, mener hun.

Hun synes det er topp at forbundet sender disse signalene, som betyr at yngre jenter forstår at de vil bli behandlet på en ordentlig måte hvis de velger å satse på fotballen fullt og helt.

Handler om likestilling og likeverd

Plutselig tar hun frem mobilen, for å vise en video av sine tvillingjenter på tre år. De er kledd opp i fotballdrakter, og danser rundt på stuegulvet.

– Jeg vil at de skal ha samme muligheter som menn, dersom de velger å satse på fotballen, sier mamma.

Nordby minner også om at kvinnefotballen er Norges største kvinneidrett. Det finnes 115.000 jenter og kvinner som spiller fotball her i landet.

– For samfunnet som helhet har det stor betydning og slagkraft, når NFF likestiller kjønn, sier Nordby, som er glad for at stadig flere sponsorer ønsker å være med på laget.

–Vi trenger flere av de positive støttespillerne og færre av de negative ytringene fra dem som ikke greier å se det store bildet. Vi ser verdien av å prøve å skape endringer i samfunnet som er større enn bare én enkelt kamp. Vi ønsker å bidra til at jenter og kvinner får det de fortjener.