Ullensaker/Kisa – Aalesund 2–2

Ettersom både Sandefjord og Start vant sine kamper denne runden, er Aalesund også i neste runde avhengige av at duoen bak avgir poeng skal AaFK få muligheten til å rykke opp allerede neste runde. Med seier over Raufoss førstkommende søndag og poengtap for Start vil opprykket være i boks.