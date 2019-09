Stakkevollan-Furuflaten 7–0 (3–0)

Furuflaten var ett av kun to lag som hadde tatt poeng mot suverene Stakkevollan før lagenes møte torsdags kveld. Et nytt poengtap var aldri på trappene for Stakkevollan-damene, som hadde storscorer Karianne Pedersen i praktslag.