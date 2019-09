Theodor Nilsen 3

Skuddet som gir 0–1 ser ut til å gå via en spiller og dermed utmanøvrere Nilsen. God redning like etter pause på Eriksens skudd, men forærer samme mann ballen på 2–1. Den tabben kom på verst tenkelig tidspunkt for og ble dessverre skjebnesvanger for TUIL.