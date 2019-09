Da AaFK gikk opp til 2-1 rett etter pause trodde de fleste at serielederen skulle cruise inn til tre poeng. Men i det 57. minutt fikk midtstopper Daniel Gretarsson sitt andre gule kort og plutselig ble det alle mann til pumpene for AaFK, for å holde KFUM Oslo fra livet.

Bortelaget presset godt på den siste halve timen, men alltid kom en lang tå, en blokkering eller en keeperredning i veien for utligningen.