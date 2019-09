VIDAR - KVIK HALDEN 0–1

Vidar gikk på et nytt ettmålstap mot Kvik Halden lørdag, og dermed sier statistikken at Vidar har tapt ni kamper med ett mål. Denne gang ble det 0-1 etter at Kvik scoret seiersmålet 18 minutter ut i kampen på et lynraskt angrep på høyresiden.