Da ledelsen i klubben for en måned siden kalte Bengt Sæternes (44) inn til et møte, skjønte han at tiden som trener i Sandnes Ulf var over. Her snakker han for første gang om avgjørelsen.

– Jeg er verken bitter eller såret. Jeg ble heller ikke overrasket eller særlig skuffet, sier Bengt Sæternes til Aftenbladet.