Dette er en oppdatert versjon av saken som ble publisert 18. september i fjor, dagen etter at Haaland debuterte i Champions League med hat trick for Red Bull Salzburg.

Lørdag kom Bundesliga-debuten norske fotballfans har ventet på de siste ukene. Eller, det rette er vel nå å si at fotballfans over hele Europa har ventet på debuten. For Erling Braut Haaland er det siste halvåret blitt et av de største fenomenene i internasjonal fotball.