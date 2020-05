Mandag var spillerne i Molde Fotballklubb tilbake i trening med kroppskontakt for første gang på to måneder.

Aker stadion ble stengt 12. mars. Siden har MFK-spillerne kun trent sammen i mindre grupper. Nå har helsemyndighetene og Norges Fotballforbund åpnet for at toppklubbene kan trene for fullt igjen, og det gjør A-spillerne i en video som er publisert på klubbens Facebook-side: