Det tyrkiske ungdoms- og idrettsdepartementet bekrefter selv samtalen mellom idrettsminister Mehmet Muharrem Kasapoğlu og den norske fotballprofilen på sine nettsider.

Der heter det at statsråden i samtalen skal ha fått informasjon om karanteneprosessen Sørloth er underlagt og trønderens helsetilstand. Den trønderske målmaskinen returnerte til Tyrkia onsdag i forrige uke i privatfly etter å ha oppholdt seg i Norge de siste ukene.

24-åringen skal ikke være syk, men ble umiddelbart satt i karantene i tråd med restriksjonene landets innenriksdepartement har innført for personer som kommer til Tyrkia fra utlandet.

Tilrettelegging

Karantenetiden er satt til to uker. Dermed er det ventet at Sørloth kan slutte seg til treningene med klubbkameratene i Trabzonspor 6. eller 7. mai. Den tyrkiske storklubben håper samtidig å være i gang med treninger igjen allerede 2. mai.

Ifølge lokale medier i Trabzonspor gjennomfører Sørloth sin karantene i fasiliteter som er tilknyttet Tyrkias departement for ungdom og idrett. Der har trønderen tilgang til blant annet tredemølle, slik at den fysiske formen kan holdes ved like.

Trabzonspor-ledelsen, med klubbpresident Ahmet Ağaoğlu i spissen, skal ha lagt alt til rette i forkant for at nordmannen har tilgang på det han trenger i karanteneperioden.

Onsdag fikk altså Sørloth, som er et brennhett navn i tyrkisk fotball, i tillegg en telefon fra idrettsminister Kasapoğlu. Det samme skal den tyrkiske fotballprofilen Berke Özer, som til daglig spiller i belgiske Westerlo på lån fra Fenerbahçe, ha fått.

I uttalelsen departementet la ut i etterkant av samtalene gir statsråden uttrykk for posisjonen idretten har i den krisen mange land nå opplever.

– Vi skal overvinne de fysiske og psykiske skadene viruset har forårsaket. Idrett er i så måte en viktig kilde til helbred, sier Kasapoğlu.

Braksuksess

Når fotballen i Tyrkia kan komme i gang igjen er usikkert. Tirsdag hadde antall døde i landet som følge av viruset passert 2900.

Alexander Sørloth og Trabzonspor topper superligatabellen på bedre målforskjell enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

Trønderen gis sin rettmessige del av æren for suksessen. Det går knapt en dag uten at det i tyrkiske medier spekuleres i at nordmannen er på vei til en større klubb.

Trønderen står med 19 fulltreffere på de 26 serierundene som så langt er spilt i den tyrkiske ligaen. Det gir klar ledelse i kampen om å bli toppscorer. Alanyaspors Papiss Cisse har scoret 14 mål og følger nærmest.

Sørloth er utlånt til Trabzonspor fra Crystal Palace. Avtalen er toårig og strekker seg fram til neste sommer.