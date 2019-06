Nylig ga Diego Maradona seg som hovedtrener i mexicanske Dorados de Sinaloa. Avgangen kom etter bare ni måneder i jobben. Det ble opplyst at han sluttet for å prioritere helsen.

I Argentina begynte det kjapt å sirkulere rykter om at 58-åringen lider av Alzheimers sykdom. Spredningen av spekulasjonene ble til slutt så stor, at Maradona har sett seg nødt til å berolige fansen.

I videoklippet angriper han samtidig dem som har hevdet at han er diagnostisert med den dødelige hjernesykdommen.

– De lyver. De snakker om Alzheimer, men mange av dem vet ikke hva ordet betyr engang. Det er noe fryktelig. Personer med Alzheimer dør. Jeg er ikke døende!

– Mange ønsker å skape forvirring. Slikt liker jeg ikke, sier Maradona videre.

Helsetrøbbel gjentatte ganger

Legendens agent Matias Morla har også rykket ut mot ryktene.

– Han har aldri blitt testet for Alzheimers sykdom. Han forlot Dorados fordi han trenger å operere skulderen og kneet, opplyser Morla.

Maradona, som var helt sentral da Argentina vant VM-gull i 1986, har flere ganger vært plaget med helseplager etter at han la opp som fotballspiller. Tidligere i år ble han innlagt på sykehus på grunn av en mageblødning.

Gjorde inntrykk

Selv om perioden i Dorados de Sinaloa ble av det kortvarige slaget, rakk Maradona å markere seg i Mexicos nest beste liga. Han tok klubben fra bunn- til toppsjiktet.

– Sammen sjokkerte vi verden. Vi viste at fotball handler om lidenskap og hjerte, og du vil for alltid være en Dorado. Takk for alt, Diego. Bli frisk, vi sees snart, skrev klubben på Twitter da Maradonas avgang ble kjent.

Maradona var argentinsk landslagssjef fra 2008 til 2010. Senere har han hatt flere trenerjobber, blant annet i Forente arabiske emirater og i hjemlandet.