Finaledrømmen ble knust for Sverige etter ekstraomganger

Nederland – Sverige 1–0

De svenske fotballkvinnene hadde en god mulighet til å komme til sin andre VM-finale, men de oransje fra Nederland hadde mest krutt i beina da det til slutt måtte ekstraomganger til for å avgjøre hvem som ble USAs motstander i finalen søndag.

Jackie Groenen avgjorde semifinalen med et skudd fra 18 meter etter 100 minutter av kampen.

– Det er en utrolig prestasjon av Nederland. Det er enkeltspillere, men også et lag som presterer bra. Svenskene gjorde alt de kunne for å stoppe Nederland, og klarte det store deler av kampen. Men til slutt var det Nederland som tok det siste stikket, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen etter kampen var avgjort.

Dermed blir det et mestermøte i VM. Nederland er regjerende europamestere fra 2017, mens USA vant forrige VM i 2015.

For Sverige ble det ingen reprise fra 2003, da svenskene tok seg finalen hvor de til slutt tok sølvet. Nå er det bronsefinale mot England som venter Sverige på lørdag.

Straffespark-diskusjon

Første omgang forble målløs. Andre omgang bød på mer action, og begge lag hadde et skudd i metallet. Ifølge TV-bildene kan muligens også svenskene føle seg snytt for et straffespark da Lina Hurtig gikk i bakken etter en duell. VAR-teamet brøt heller ikke inn.

Mål fra 18 meter

Til tross for at begge lagene var svært nære en avgjørelse i ordinær tid, måtte det til slutt ekstraomganger til for å utpeke den andre VM-finalisten.

Etter ti minutter av den første ekstraomgangen fikk Jackie Groenen treff fra 18 meter, og ballen trillet inn i lengste hjørne bak Hedvig Lindahl. Det ble kampens eneste mål,

England ble slått ut av USA, som tidligere i mesterskapet slo Sverige 2–0. Dermed blir finalen på søndag mellom Nederland og USA. Nederland er regjerende mester fra EM i 2017, og kan dermed ta begge titlene dersom de vinner mot USA.