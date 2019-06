– Vi er glade for at vi får møte veldig god eliteseriemotstand, slik at vi får testet oss skikkelig på det nivået. Vi har et stort ønske om at det blir oransje tribuner, men nå har vi fått beskjed om at det kommer mellom 600–800 Molde-supportere. Da må vi mobilisere, sier daglig leder i AaFK, Geir S. Vik til Sunnmørsposten.

Ifølge han betyr det at den kortsiden bortesupportere står på, kommer til å bli fylt opp med blåkledde supportere.