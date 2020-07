Molde-backen er friskmeldt: Dette sier han om mulighetene til å rekke kampen mot gamleklubben

Kristoffer Haugen har slitt med en skade de siste ukene. Nå trener han endelig for fullt igjen.

Kristoffer Haugen er endelig kvitt skadeproblemene. Daniel Nerli Gussiås

Daniel Nerli Gussiås

Nå nettopp

MOLDE: 26-åringen har fått store deler av 2020 ødelagt av skader. Haugen spilte ingenting da fotballen restartet etter koronaavbruddet i starten av juni, før han ble kastet inn i laget til serieåpninga mot AaFK.

Han var med i de første serierundene, men har ikke spilt siden Start-kampen 24. juni, hvor han også tegnet seg på scoringslista. Det er nå tre uker siden.

Backen har trent alternativt i gymmen de siste ukene, og selv hadde han nok håpt å bli klar til kampen mot gamleklubben onsdag. Tirsdag hadde han sin første ordentlige økt med laget, men kampen kommer nok for tidlig.

– Jeg er ikke med mot Viking, men jeg er med til helga. Jeg skulle gjerne tatt sjansen på å være med, men det ville ikke trenerteamet, sier Kristoffer Haugen til Romsdals Budstikke etter endt økt på Aker stadion tirsdag.

Han legger ikke skjul på at det er småbittert å gå glipp av kampen mot gamleklubben.

– Det er jo det. Jeg håpte at jeg skulle rekke det, for det er alltid spesielt å spille mot Viking. Men nå gikk det noen dager for mye hvor jeg ikke fikk trent ordentlig, og da er det sikkert greit å ikke ta noen sjanser, sier 26-åringen.

Erling Moe forteller at Haugen må igjennom litt mer trening før han er klar.

– Kristoffer er tilbake, men kampen mot Viking kommer litt for tidlig. Han trenger litt mer trening før han er kampklar, men han begynner å nærme seg, sier Moe til Romsdals Budstikke.

Les også Positive nyheter for Molde: – Perfekt at han er tilbake nå

Ny skade

Det er ikke den samme skaden som tidligere det dreier seg om for rogalendingen.

– Det har vært noe nytt i leggen. Jeg begynte å kjenne det under kampen mot Start, hvor det bare ble gradvis verre utover i kampen. Til slutt gikk det ikke mer. Nå har det tatt ganske lang tid før skaden har roet seg også. Det er ikke snakk om noe farlig, men det har vært mye smerte og hemmet meg prestasjonsmessig. Vi har klart å få kontroll på det, sånn at vi kan begynne å slippe opp. Jeg håper det fungerer, sier han optimistisk.

Han fastslår at han til tross for skaden er i god fysisk form.

– Fotballmessig var det heller ikke så ille. Derfor tror jeg ikke at det skal ta for lang tid før jeg er tilbake, understreker Haugen.

Les også Sluttet som SAS-kaptein – fikk drømmejobben i MFK

Les også Dette reisegrepet kan gi MFK tittelfordel

Imponert over konkurrenten

Men han er fullt klar over at det ikke bare er å spasere inn igjen i laget når han er spilleklar.

John Kitolano har vokst på venstrebacken de siste kampene, og høster skryt fra konkurrenten.

– Jeg synes han har blitt bedre og bedre, samtidig som han har blitt tryggere i rollen. Jeg må levere når jeg kommer tilbake, for det er ikke bare å gå rett inn på laget. Man må prestere. Sånn er det i de fleste posisjoner her i Molde. Jeg er innstilt på å gjøre det enda bedre enn tidligere når jeg er tilbake ute på banen.

Les også Kontraktsforlengelse og tabelltopp: Nå håper Haugen å runde av drømmeuka med å senke erkerivalen

Mener Viking har fått for dårlig betalt

Venstrebacken følger fortsatt gamleklubben tett, og synes det er synd at de har fått en såpass skral sesongstart som de har fått.

Rogalendingene ligger for øyeblikket på 13.-plass, kun poenget over kvalik. Haugen mener flere faktorer må ta skylda for det.

– De hadde en veldig bra sesong i fjor sett under forutsetningene. Da kommer også forventningene. Når de har mistet et par viktige spillere blir det mye ungt, og da har de fått det litt tøffere, sier Haugen om gamleklubben, samtidig som han mener at Viking har vært uheldige som ikke har fått med seg mer poeng.

–Jeg er ekstra glad i klubben, så jeg håper at de skal komme seg opp på hesten igjen. Men det får bli etter møtet med oss, sier Kristoffer Haugen.