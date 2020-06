Knallhardt program i vente: Norge kan få åtte landskamper på litt over to måneder i høst

Uefa presenterte fredag det definitive oppsettet for nasjonsligaen i fotball for menn. Det blir en meget hektisk høst for spillerne til Lars Lagerbäck.

Det norske laget åpner med hjemmekamp , og den virker overkommelig. Dette er programmet:

4. september: Norge – Østerrike.

7. september: Nord-Irland – Norge.

11. oktober: Norge – Romania.

14. oktober: Norge – Nord-Irland.

15. november: Romania – Norge.

18. november: Østerrike – Norge.

Norge spiller omspill om EM-billett mot Serbia 8. oktober. Blir det norsk seier der, venter enten Skottland eller Israel 12. november. Begge disse kampene skal spilles i Oslo.

– Det kan være at vi må rullere på laget i disse kampene og ta ut større tropper enn vanlig, sa Lars Lagerbäck til NTB torsdag da han snakket om det krevende kampprogrammet som venter.

Han kan komme til å lede Norge tre ganger i løpet av sjudagersperioder både i oktober og november.

I oktober venter helt sikkert tre hjemmekamper på en uke. Så er spørsmålet om det åpnes for publikum eller om det blir tilnærmet tomme Ullevaal-tribuner.

