Brann-talent lånes ut til Øygarden

18 år gamle Aune Heggebø lånes ut fra Brann til naboen Øygarden.

Aune Heggebø (t.v.) sammen med Øygarden-trener Bryant Lazaro. Øygarden FK

Den unge spissen skal spille for Øygarden i 1. divisjon ut sesongen, men kan hentes tilbake om Brann får behov for ham i løpet av året, skriver Brann på klubbens nettsted.

Aune var på lån til «samme» klubb forrige sesong, da den het Nest-Sotra. Det ble da to mål på tre kamper for unggutten.

– Dette viser nok en gang det gode samarbeidet mellom de lokale klubbene og Brann. Konkurransen på spissplassen i Brann er for tiden veldig tøff, og Øygarden trengte en spiss. For Aune er spill i OBOS-ligaen veldig bra for utviklingen hans også. En vinn-vinn-vinn-situasjon, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til klubbens nettsted.

Øygarden-trener Bryant Lazaro er fornøyd med signeringen.

– Aune er en spiss som vil passe inn med vår måte å spille på. Han jobber for laget og scorer mål. Vi tror denne signeringen vil forbedre både laget og Aune, sier Lazaro til Øygardens nettsted.

