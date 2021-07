Masseslagsmål mellom fotballsupportere utenfor Bislett

BISLETT (VG) Én person er kjørt til legevakten etter at det brøt ut masseslagsmål mellom Lyn- og Vålerenga-supportere før lørdagens cupkamp.

AMPER STEMNING: Lyn-supportere ble ifølge politiet angrepet før kampen mot Vålerenga.

25. juli 2021 16:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Det dreier seg om noen risikosupportere fra Vålerengas tilhengerskare der en person, som vi har kontroll på og som er kjørt til arresten, har slått en Lyn-supporter, sier vakthavende operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

– Hva er en «risikosupporter»?

– Det vil si supportere med historikk for å ha en atferd som kan være aggressiv og voldelige, svarer Gulbrandsen.

Politiet har nå kontroll på situasjonen. Fornærmede er kjørt til legevakten for sårbehandling.

– Vi har ikke skadeomfanget, men i og med at det er legevakt er det ikke veldig alvorlige skader. Men det skal være noen sårskader i hodet, sier innsatsleder Thomas Broberg til VG på stedet.

– Vi er på stedet med mange patruljer for å opprettholde ro og orden, og så ettergår vi videoer og vitneavhør for å se om vi kan plukke ut de som er ansvarlig for de verste forholdene, sier Broberg.

Innsatslederen forteller at det var kaotiske tilstander da de ankom området utenfor Bislett. Operasjonssentralen til Oslo-politiet skriver at vitner har fortalt at det ble kastet bord, stoler og flasker.

– Jeg syns det er kjempetrist. Det skal være en folkefest mellom de to mest tradisjonsrike Oslo-klubbene. Nå håper jeg virkelig dette ikke ødelegger for stemningen, sier Morten Evensen, arrangementansvarlig i Lyn.

Han forteller at Lyn hadde hyret inn ekstra vakter for å håndtere eventuelle publikumskonflikter.