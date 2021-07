Solskjær gjør FIFA-comeback: Blir «FUT Helt» i FIFA 22

Ole Gunnar Solskjær (48) la skoene på hylla i 2007, men i 2021 gjør han comeback – på virtuelt gress. Manchester United-manageren blir en del av «FUT Heroes» i FIFA 22.

LEGENDE: Ole Gunnar Solskjær var en skikkelig publikumsfavoritt som Manchester United-spiller. Her etter å ha scoret mot Newcastle i 2006.

22. juli 2021 18:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det får VG opplyst.

Evnen til å være på rett plass til rett tid, instinktet foran mål, klokhet og upåklagelige avslutningsferdigheter: Det var noe av det du fikk med Ole Gunnar Solskjær på banen og som gjorde ham til en spiller høyt aktet av Manchester United-fansen.

Nå får man sjansen til å bruke Solskjærs ferdigheter på det virtuelle gresset.

Har du sett denne? Historien om da Erik Thorstvedt prydet FIFA-coveret

Han er nemlig bekreftet som den 10. «FUT Helten», et nytt konsept som kommer til spillmodusen Ultimate Team (FUT) i FIFA 22. «FUT Helter» er spillere som har blitt kulthelter eller fanfavoritter på grunn av prestasjonene deres.

Du kan lese mer om hvordan FUT-helter fungerer i faktaboksen, og hvilke andre helter som har blitt annonsert.

Fakta «FUT Helter» Dette er FUT-heltene som har blitt presentert, med liga og rangering: Abedi Pelé – Ligue 1 – 89

Fernando Morientes – La Liga – 89

Mario Gomez – Bundesliga – 88

Diego Milito – Serie A – 88

Jorge Campos – LIGA BBVA MX – 87

Ole Gunnar Solskjær – Premier League – 86

Robbie Keane – Premier League – 86

Sami Al-Jaber – MBS Pro League–86

Clint Dempsey – MLS – 85

Tim Cahill – Premier League – 85 Siden ble også Lars Ricken fra Bundesliga, med et 85-rangert-kort, annonsert. Flere FUT-helter annonseres i august. Slik fungerer det: FUT-helter vil være ligaspesifikke spillere som automatisk gir en grønn kjemilink til alle spillere i den ligaen. Klubb/nasjonalitet vil med andre ord ikke spille inn, slik vi er vant til, så lenge det er snakk om spillere fra samme liga. I praksis betyr det at det blir enklere å bygge mer unike lag, ettersom en FUT Helt som Solskjær vil gi en grønn link til alle Premier League-spillere. Utover egen liga vil de også gi en standard nasjonslink. Solskjær vil dermed gi en nasjonslink til Erling Braut Haaland, selv om Solskjær er et Premier League-kort og Haaland holder til i Bundesliga. Det samme gjelder alle andre nordmenn i Ultimate Team. Vis mer

Solskjær er tilbake som spiller i FIFA for første gang siden FIFA 17. Da var han en del av «FIFA Legends», legendariske spillere som på den tiden var eksklusive for Xbox-spillere. Siden har «Legends» blitt erstattet av «Icons», som er tilgjengelige på alle plattformer.

Den gamle storscoreren er rangert til 86 av mulige 99, det samme som hans gamle «Legends»-kort, og kan tas i bruk når det nye FIFA-spillet slippes 1. oktober.

HE’S IN THE GAME: Ole Gunnar Solskjær inntar det virtuelle gresset når FIFA 22 slippes. Hvilke stats han får på kortet, er foreløpig ikke kjent.

Manchester United-legenden kommer til å ha to kort i FIFA 22 Ultimate Team: Ett som manager og ett som spiller. Du kan med andre ord la Solskjær være manager for Solskjær.

48-åringen blir den første, norske FUT-helten. Han er også den eneste nordmannen som foreløpig har hatt et form for legende-kort.

Solskjær var Manchester United-spiller fra 1996 til 2007, og fikk 410 kamper for klubben. Han noterte seg også for 159 scoringer og 50 målgivende pasninger (i alle turneringer), mange av dem etter å ha startet på benken og blitt byttet inn.

Nordmannen fikk kallenavnet «The Babyfaced Assasin», og vil nok for alltid huskes best for overtidsscoringen som sikret Champions League-tittel mot Bayern München i 1999.

Han har siden 2018 vært Manchester United-manager, og er nå i gang med oppkjøringen til en ny sesong med de røde djevlene.

Hans Manchester United sparker i gang den nye sesongen 14. august mot Leeds United, og 1. oktober, når FIFA 22 lanseres, sparkes FUT-sesongen i gang.