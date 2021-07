Emil (19) fra Finnsnes fikk nei fra TIL: Nå elsker han å slå «Gutan» på Alfheim

Emil Konradsen Ceïde gliste bredt etter at RBK senket TIL på Alfheim.

TILBAKE: Emil Konradsen Ceïde utenfor Alfheim. Foto: Rune Robertsen / iTromsø

Nå nettopp

Med nitten minutter igjen å spille kom Ceide inn på stadionet han kunne hatt som sin hjemmebane. I stedet for Alfheim og Tromsø, er det Lerkendal og Trondheim som gjelder for det stortalentet fra Finnsnes.

Han og tvillingbror Mikkel skrev under for Rosenborg i mai 2017, og 19-åringen har siden den gang fått 53 kamper i eliteserien for trønderne. Han noterte seg også for sin første scoring for klubben i 5–2-seieren mot Stabæk tidligere i sesongen.