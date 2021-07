Brann-keeperen er på vei til Åsane

Markus Olsen Pettersen er nær et nytt utlån.

Brann-keeper Markus Olsen Pettersen er på vei til Åsane.

Brann-keeper Markus Olsen Pettersen (22) ligger an til å bli lånt ut til Åsane innen kort tid.

Det er dialog mellom klubbene og sterk vilje til en slik løsning på begge sider.

Situasjonen er som følger:

Bergens beste lag, Brann, har hele fire keepere fra 1. august. Da er danske Mikkel Andersen spilleklar.

Bergens nest beste lag, Åsane, har tre keepere, men ingen klar nummer én. Superveteran Eirik Østgaard (36) har også slitt med skade.

Nå kan Pettersen skape en vinn-vinn-situasjon, der Brann får spilletid på målvakten sin, mens Åsane får en ny førstekeeper.

Pettersen har mange u-landskamper

Skadet før sesongen

Verken Brann-sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen eller Åsane-leder Gorm Natlandsmyr eller har vært tilgjengelig for kommentar.

Markus Olsen Pettersen kommer fra Askøy og har i mange år vært regnet som et enormt keepertalent.

Han debuterte for Branns A-lag allerede i 2017 og sto åtte strake kamper for medaljelaget Brann høsten 2018. I fjor spilte Pettersen i Kåre Ingebrigtsens første seier som Brann-trener, borte mot Stabæk, men ble siden skadet.

Og skadeproblemer er noe som har preget Pettersens karriere. Da han skulle få sjansen i en av de siste treningskampene før årets sesong, fikk han en ball i fjeset under oppvarming og ble satt ut av spill igjen.

Pettersen har også tidligere vært på utlån og sto for Nest-Sotra i 2019.

20 baklengs i Åsane

I Åsane har det tidvis vært tøffe tak bakerst på banen i år. 20 baklengsmål på 13 kamper er noe som bekymrer trener Morten Røssland.

– Vi har et vedarende problem med at vi slipper inn for mange mål og for enkle mål. Det er jo bare tull, sa Røssland etter tapet mot KFUM forrige uke.

– Vi har sett gjennom det og har sikkert kastet bort ti poeng på enkle mål imot, mener Røssland.

Med Pettersen inn håper Åsane å bøte på problemene.