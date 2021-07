England bøtelegges etter laserbruk mot Kasper Schmeichel

Det engelske fotballforbundet må punge ut etter semifinalen mot Danmark.

Kasper Schmeichel ble forsøkt forstyrret av supportere under semifinalen mot England tidligere i uken. Foto: Skjermdump ITV

10. juli 2021 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Bruken av laser mot Danmark-keeper Kasper Schmeichel, forstyrrelser under nasjonalsangene og bruk av fyrverkeri har ført til at England har fått en bot på drøye 300.000 kroner etter EM-semifinalen mot Danmark. Det melder UEFA i en pressemelding lørdag.

UEFA åpnet etterforskning mot England for to dager siden, etter at en tilskuer forstyrret Kasper Schmeichel med laser før det avgjørende straffesparket i EM-semifinalen mellom Danmark og England, og nå har altså engelskmennene blitt straffet på grunn av supporternes oppførsel.

Les også Britiske medier: UEFA oppretter sak etter laserbruk

Det var da Harry Kane sto klar til å ta straffesparket - som Schmeichel for øvrig reddet - ble dansken forsøkt vippet av pinnen med det som etter alt og dømme er en laserpenn med sterkt grønt lys. Bilder viser at pennen ble brukt mot keeperen i flere sekunder før straffesparket. Laserpenner av et slik kaliber er forbudt i England.

Laserpennen ble etter alt å dømme brukt av en engelsk supporter på tribunen. Midtstopper Jannik Vestergaard påpekte at han så laserpenner i bruk flere ganger iløpet av kampen.

– Jeg vet ikke om det ble gjort ved straffesparket, men jeg la merke til at det skjedde allerede i førsteomgang. Det var flere ting som ikke var helt rettferdig fra tilskuerne. Men når så mye står på spill er tydeligvis alt lov, sa Vestergaard etter kampen, ifølge Ekstrabladet.

Pierre-Emilie Højbjerg skal ha forsøkt å gjøre dommeren oppmerksom på det som skjedde, men fikk ikke gehør av kamplederen.

Tottenham-spiller Pierre-Emile Højbjerg ble møtt av døve ører av dommeren da han forsøkte å forteller hva som skjedde. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Danskene fikk selv muligheten til å melde saken inn til UEFA, men valgte å la saken ligge.

– Det er noe som er vanskelig å forhindre. Det er selvsagt noe du ikke ønsker at skal skje, sa Englands Mason Mount ifølge dansk TV 2.

Både FA og UEFA har jobbet hardt de siste dagene for å finne ut av hvor laseren kom fra på tribunen. Hittil har de ikke lykkes.

Nå har UEFA valgt å bøtelegge engelskmennene for opptrinnene.