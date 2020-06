ØSTER HUS ARENA: Sandnes Ulfs nye, flotte stadion, Øster Hus Arena, er farget i lyseblått. Men Sebastian Sebulonsens to scoringer i Vikings 3–1-seier lørdag kveld sørget for at det ble en mørkeblå aften i den utsatte åpningskampen.

Ikke én eneste tilskuer fikk se Sandnes Ulf og Viking spille treningskampen som etter planen skulle blitt spilt fredag 13. mars.