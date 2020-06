For to uker siden lovet kulturminister Abid Raja at toppklubbene i Norge skulle få kompensert 70 prosent av fjorårets netto billett- og arrangementsinntekter. Det er i utgangspunktet gode nyheter for AaFK og daglig leder Geir S. Vik, men det er to problemer med denne ordningen, mener Vik.

– Kompensasjonsordningen tar utgangspunkt i fjorårets inntektsgrunnlag, men da lå vi i 1.-divisjon og inntektene lå anslagsvis 20 prosent lavere enn det klubben har budsjettert med i år, sier Vik.