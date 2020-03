I lagidrett er mennesker handelsvarer. Derfor kan koronakrisen utløse idrettsanarki.

For norske fotballspillere gjelder den samme arbeidsmiljøloven som for alle oss andre. Det betyr at permitterte spillere kan, etter at lønnspliktsdagene er over, si opp med 14 dagers varsel og finne seg en ny arbeidsgiver – gratis.

Foreløpig er det Vålerenga, Haugesund, Strømsgodset og Sandefjord i Eliteserien som har gått til det skrittet å permittere spillere.

Avaldsnes og Arna-Bjørnar har gjort det samme i Toppserien.

Om fotballen vil fortsette å ligge i brakk, er det ventet at flere klubber vil måtte gjøre det samme.

Også flere håndball- og ishockeyklubber har permittert spillere.

Fakta: Permitteringer i norsk idrett Fotball: * 19/3: Vålerenga permitterer spillerstallen for menn, to dager etter at det samme skjedde med kvinnelaget. Unntaket er fire spillere som ikke tjener nok til å få dagpenger. Også trenere og administrasjon permitteres. * 19/3: Brann permitterer 25 ansatte i administrasjon, drift og akademiet. Ledergruppen, spillerne og trenerteamet går ned 20 prosent i lønn. * 19/3: Notodden permitterer spillere, trenere og øvrig administrasjon. Enkelte ansatte permitteres delvis slik at man får ivaretatt driftskritiske arbeidsoppgaver. * 19/3: Strømsgodset sender ut permitteringsvarsel til alle sine spillere og trenere. * 19/3: Aalesund permitterer alle ansatte helt eller delvis. Spillerne meldes i karantene og følgelig sykmeldte. * 19/3: Mjøndalen permitterer administrasjonen i klubben. * 18/3: Stabæk Fotball sender ut permitteringsvarsel til 33 ansatte, spillerne fredes foreløpig. * 18/3: Norges Fotballforbund permitterer rundt 100 av sine ansatte i ulike prosentsatser. Ledergruppens lønn reduseres med 20 prosent. * 18/3: Rosenborg permitterer 39 personer i klubben. Spillerne holdes foreløpig utenfor. * 18/3: Haugesund permitterer alle med unntak av fem spillere. * 18/3: Kristiansund permitterer administrativt ansatte. Spillere og trenere holdes foreløpig utenfor. * 18/3: Sandefjord sender permitteringsvarsler til sine spillere og trenere. Ansatte i administrasjonen og klubbdriften er allerede varslet. * 18/3: 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf permitterer hele spillergruppen og deler av trenerapparatet. * 18/3: Den nye 1.-divisjonsklubben Øygarden permitterer alle sine ansatte. * 17/3: Vålerenga Fotball permitterer 55 ansatte, inkludert spillere og trenere i toppserielaget for kvinner. Eliteserielaget for menn blir ikke berørt. * 17/3: Toppserielaget Avaldsnes permitterer spillere og trenere. * 16/3: Toppserielaget Arna-Bjørnar permitter sine spillere. Håndball: * 19/3: Elverum håndball permitterer 20 av sine ansatte 80 prosent. 16 ansatte spares. * 18/3: Byåsen permitterer samtlige ansatte. Spillerne tilbød seg midlertidig lønnskutt på 50 prosent, men det var ikke nok til å unngå permitteringer. * 18/3: Storhamar permitter 25 personer i klubben. Ishockey: * 18/3: Sparta permitterer spillere, støtteapparat og administrasjon. * 17/3: Frisk Asker, Stjernen, Vålerenga permitterer sine ansatte * 16/3: Stavanger permitterer spillere, støtteapparat og de fleste i administrasjonen. * 13/3: Storhamar permitterer alle sine ansatte Skiskyting: * Norges Skiskytterforbund permitterer rundt 20 personer fra 23. mars og 20 dager fremover. Ski: * 17/3: Norges Skiforbund varsler permisjoner og full stopp i reisevirksomheten. (©NTB)

Solidariske Norge

I teorien er de permitterte spillerne etter to uker nærmest som fritt vilt å regne.

Her hjemme i Norge manes det om solidaritet overfor hverandre. I Toppserien har klubbene gått sammen og blitt enige om å ikke hente hverandres spillere.

Aleksandar Djorovic, NTB scanpix

I Eliteserien har man ikke en like sterk enighet, men klubbene vi har snakket med, sier alle at det ikke er aktuelt å «stjele» spillere fra andre klubber på denne måten. Flere er likevel engstelige for at en spillerflukt kan skje.

For hva med utenlandske klubber? Vil de ha den samme dugnadsånden som de norske? Kan en spiller med sine drømmer og ambisjoner klare å avslå et eventuelt bedre tilbud i en større klubb?

– Det er mange sider som er fryktelig vanskelige, sier Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball.

Spillere er varer

Er det noe fotballinteresserte verden over vet, er det at spilleroverganger i liten grad handler om solidaritet.

Som oftest snakker man om kjøp og salg av spillere. I realiteten er det kjøp og salg av mennesker. Slik sett er lagidretten ett av få steder hvor mennesker legalt opptrer som rene handelsvarer.

Det var grunnen til at Ole Gunnar Solskjær og superagent Mino Raiola bare for en måned siden kranglet i mediene om hvem som «eide» stjernespilleren Paul Pogba.

Om Pogba skulle ønske seg til en annen klubb, har han ingen oppsigelsestid slik «vanlige» arbeidstagere har. Enten må han selges som en vare, eller jobbe ut sin kontraktsperiode.

Kan verne om verdiene

Slik er det også i norske klubber. Flere av klubbene har investert mye penger i enkeltspillere. Det var også grunnen til at spillerorganisasjonen Niso, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund tirsdag ble enige om følgende:

En klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.

Kort oppsummert: Noen spillere er mer verdt enn andre og sees på som større potensielle salgsvarer i fremtiden. Derfor kan klubbene gå konkurs om de ikke verner om disse verdiene.

I Haugesund er to spillere ikke permittert nettopp av dette hensynet. I Vålerenga føler man seg derimot sikker på at spillerne ikke har den muligheten.

– Våre rådgivere hevder disse avtalene er uoppsigelige med mindre klubb og spiller skulle enes om noe annet, og det forholder vi oss til, sier daglig leder Erik Espeseth.

Dermed kan en eventuell situasjon med spillerflukt bli kostbar juristmat.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Den reddende FIFA-engel

Søndag henvendte det norske fotballforbundet seg til Det internasjonale fotballforbundet, Fifa, og ba dem om å se på mulige endringer ved overgangsregelverket for å hindre en kaossituasjon hvor spillere flyter fritt rundt på markedet.

Onsdag satte Fifa-rådet ned en gruppe som nå jobber med fotballkalenderen, et potensielt hjelpefond og ikke minst endringer i Fifa-reglene for spilleroverganger. Der skal de blant annet se på om de skal justere perioden klubber kan registrere spillere.

Her i Norge følger klubbene spent med på hva Fifa foretar seg de nærmeste dagene og ukene.

Om de ikke har gjort noe innen to uker, kan det allerede være for sent for flere.