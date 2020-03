Rosenborg-spiller bytter landslag – velger bort Sverige etter debuten i januar

26-åringen, som signerte for Rosenborg fra svenske Östersund i desember, har valgt å bytte landslag.

– Det var en vanskelig beslutning å velge bort Sverige. Jeg er jo svensk, men samtidig har jeg store følelser for Montenegro. Mine foreldre er derfra og jeg har mine røtter der, sier Dino Islamovic til Rosenborgs hjemmeside.

Spilleren står med én landskamp for Sverige, men vil nå melde seg klar til tjeneste for Montenegro. Spissen er født og oppvokst Hudiksvall i Sverige. Foreldrene flyktet fra krigen i Jugoslavia til Sverige. Han har en stor slekt i Montenegro.

– Jeg vet at de kommer til å bli veldig stolte over å se at jeg representerer landet deres, sier han, som samtidig påpeker at han har tatt valget selv.

PETER CZIBORRA / REUTERS

– Hatt muligheten i et år

Islamović’ eneste landskamp for Sverige kom i en treningskamp mot Moldova i januar. Det at han ikke har spilt en offisielt kamp for gultrøyene, gjør det mulig for ham å bytte landslag.

– Jeg har hatt muligheten i nesten ett år. De (Det montenegrinske fotballforbundet) har vært interessert en stund. Nå har jeg tatt det neste steget ved å gå til Rosenborg og tenker at landslagsspill er viktig for en spillers karriere, forteller han.

Han møtte landslagssjefen Faruk Hadzibegic og fotballpresident Dejan Savicevic søndag, skriver Rosenborgs hjemmeside. Han fikk i tillegg nytt pass på mandag.

– Jeg hadde en god prat med dem. De liker meg som spiller og har fulgt meg en stund. Det kjennes positivt ut. Jeg ønsker veldig gjerne å være en del av den nye generasjonen som kommer opp, sier Islamovic.