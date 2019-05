Arna-Bjørnar – Brann 1–6 (1–2)

Arna Idrettspark: Brann stilte relativt sterkt i cupoppgjøret mot 4.-divisjonslaget Arna-Bjørnar, men Emil Kalsaas (18) fikk debuten, og Andreas Mjøs (19) fikk sin andre A-lagskamp. Innbytter Mjøs takket for tilliten og satte like godt to baller i mål.